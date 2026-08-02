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Чемпион ВХЛ «Югра» за месяц до старта нового сезона еще не приступила к тренировкам

Чемпион ВХЛ «Югра» за месяц до старта нового сезона еще не приступила к тренировкам

Ханты-Мансийская «Югра», которая должна сыграть в матче открытия нового сезона ВХЛ 2 сентября, до сих пор не приступила к тренировкам.

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