В Армении отпраздновали годовщину военной базы ЮВО

На строевом плацу военного городка «Большая крепость» личный состав военной базы принял участие в торжественном митинге, который был открыт маршем знаменной группы и подъемом государственного флага Российской Федерации.
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