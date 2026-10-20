С 2027 года зарубежные онлайн-заказы предлагают обложить НДС. Общественная палата поддержала инициативу, но потребовала уточнить, как покупателю вернут налог при отказе от товара.
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