Пенсионеров, у которых есть не менее 17 лет стажа, ждет сюрприз с 15 апреля

Пенсионерам рассказали о сюрпризе, который ожидает тех, у кого накопилось 17 лет стажа. Таким гражданам окажут приятную меру соцподдержки, им дадут деньги, которые можно будет потратить на определенные цели.
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