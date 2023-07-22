У Месси победный гол в дебюте за «Интер Майами», возвращение РПЛ, Мбаппе выставлен на трансфер, Ротенберг – тренер СКА еще на 5 лет, Доннарумму ограбили в доме в Париже и другие новости

1. Новый сезон Мир РПЛ стартовал! «Краснодар» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Джон Кордоба забил первый гол сезона, а Федор Смолов стал 6-м бомбардиром в истории чемпионата России, опередив Романа Павлюченко.
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