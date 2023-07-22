У Месси победный гол в дебюте за «Интер Майами», возвращение РПЛ, Мбаппе выставлен на трансфер, Ротенберг – тренер СКА еще на 5 лет, Доннарумму ограбили в доме в Париже и другие новости

Лена Мисько

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в ближайшие дни отправится в Германию, где ему будет сделана операция на голеностопе. Об этом сообщил (https://t.me/pfccskamoscow/14524) глава медицинского штаба клуба Эдуард Безуглов. Травму футболист получил в матче за Суперкубок России против «Зенита».