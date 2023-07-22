Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Л5 - 3 С5 - нет СА - 1:2 СБ -  13’ Гарре 85’  Бабкин 90+5’ Агаларов пенальтиТОТО. РПЛ-2023/24...
  • Лена Мисько
    Гарре очень красиво забил!РПЛ возвращается....
  • Лена Мисько
    «Вот так!» Счастливый вопль Хэмилтона – вырвал поул на любимой трассе после провала финального сектора. Новый рекорд ...У Месси победный ...

У Месси победный гол в дебюте за «Интер Майами», возвращение РПЛ, Мбаппе выставлен на трансфер, Ротенберг – тренер СКА еще на 5 лет, Доннарумму ограбили в доме в Париже и другие новости

У Месси победный гол в дебюте за «Интер Майами», возвращение РПЛ, Мбаппе выставлен на трансфер, Ротенберг – тренер СКА еще на 5 лет, Доннарумму ограбили в доме в Париже и другие новости

1. Новый сезон Мир РПЛ стартовал! «Краснодар» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Джон Кордоба забил первый гол сезона, а Федор Смолов стал 6-м бомбардиром в истории чемпионата России, опередив Романа Павлюченко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в ближайшие дни отправится в Германию, где ему будет сделана операция на голеностопе. Об этом сообщил (https://t.me/pfccskamoscow/14524) глава медицинского штаба клуба Эдуард Безуглов. Травму футболист получил в матче за Суперкубок России против «Зенита».
ПФК ЦСКА
Telegram
Ответить
12 час.
КУАТ
Очевидно, что про МЛС в этом сезоне новостей будет больше.
Ответить
6 час.
Лена Мисько
«Вот так!» Счастливый вопль Хэмилтона – вырвал поул на любимой трассе после провала финального сектора. Новый рекорд «Ф-1»! 0,003 секунды! 1 https://www.sports.ru/tribuna/blogs/autoflashbacks/3177416.html
«Вот так!» Счастливый вопль Хэмилтона – вырвал поул на любимой трассе после провала финального сектора. Новый рекорд «Ф-1»!
Sports.ru
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх