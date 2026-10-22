РФС объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Альфа-Банк РПЛ . 23 октября (пятница) « Ахмат » – « Оренбург »: судья – Сергей Чебан Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.
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