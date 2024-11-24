Тренер "Спартака" Станкович заявил, что рад иметь множество сильных игроков

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после разгромной победы над "Локомотивом" в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его радует наличие возможности ротировать состав качественными игроками.
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