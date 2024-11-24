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Тренер "Спартака" Станкович заявил, что рад иметь множество сильных игроков

Тренер "Спартака" Станкович заявил, что рад иметь множество сильных игроков

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после разгромной победы над "Локомотивом" в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его радует наличие возможности ротировать состав качественными игроками.

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