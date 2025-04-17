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Эксперт: освобождение монастыря в Горнале возможно при помощи FPV-дронов

Эксперт: освобождение монастыря в Горнале возможно при помощи FPV-дронов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Возможности FPV-дронов делают их незаменимым инструментом при штурме объектов, аналогичных захваченному террористами ВСУ Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю в Горнале (Курская область).

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