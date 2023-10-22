Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

Несырьевой экспорт России достиг триллиона благодаря санкциям @ Виталий Аньков/РИА Новости Tекст: Ольга Самофалова Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии