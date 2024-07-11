В Тамбове женщина попала под колеса на пешеходном переходе

В Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие. Днем 10 июля в районе дома №39 по улице Московской 28-летний водитель автомобиля Lada Granta не предоставил преимущество и допустил наезд на пешехода, женщину 1972 года рождения.
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