Иран хочет начать переговоры с Западом

Иранская делегация во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.