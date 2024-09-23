Иран хочет начать переговоры с Западом

Иранская делегация во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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