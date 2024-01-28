Страна и люди
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Страна и люди

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Минприроды РФ: у Земли впереди еще гарантированно 10 тысяч лет тепла

Минприроды РФ: у Земли впереди еще гарантированно 10 тысяч лет тепла

Земля находится в «теплом» межледниковом периоде длительностью в 20 тысяч лет, впереди остались еще 10 тысяч лет относительно теплого климата на планете, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

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