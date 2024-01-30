Эксперт Марочко: Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы Киева идти в наступление

Военный эксперт и аналитик, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что 17-я танковая бригада ВСУ не пошла в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командиров и отсутствием выплат.