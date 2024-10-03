Зеленский обвинил Запад в потере Угледара: «Партнеры затягивают»

КИЕВ, 3 октября, ФедералПресс. Если бы у Киева было соответствующее количество вооружений и разрешения на нанесение ударов западным дальнобойным оружием вглубь территорий РФ, то Угледар остался бы под контролем ВСУ.
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