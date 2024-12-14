Выбор Набиуллиной: жесткий курс или шоковая терапия

Сергей Ипатов

"Пока же, по словам Набиуллиной, снижение ставки было бы воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию." Только женщина могла привести такой чисто эмоциональный аргумент. Это она что, таким образом признается, что тупо уперлась в свой аргумент и она гнобит экономику всей страны. только потому, что переживает из-за того, как она будет выглядеть после признания своей ошибки? Послушайте! Нам тут годами (!) лапшу на уши вешают, что еще одно повышение и инфляция успокоится, и раз за разом инфляция только разгонялась, ну, как максимум, после третьей попытки надо было уже выгнать ее взашей, и ставить на это место реального профессионала. И что значит, нет предложений? Их очень много, просто в цб их игнорируют. У нас только мигранты миллиардами (!!!) долларов вывозят средств из страны ЕЖЕГОДНО - это триллионы рублей! А наебулина нам тут на голубом глазу рассказывает, что оказывается (!) это недостаток мигрантов вызывает инфляцию, благо ее коллеги-азиаты показали свою статистику - вранье ее раскрыли. Свою, к слову, статистику цб как я понял, перестало публиковать еще в далеком 20 или 21 году. Вот уже целое направление деятельности - мигрантский беспредел надо заканчивать, цб, в свою очередь, как минимум должен ограничить им выдачу кредитов, отдельный фонд страхования под них создать, так, чтобы риски невыплаты этих кредитов не ложились на граждан страны, вот им (мигрантам) и делайте максимальные ставки, новоявленных сограждан это тоже должно касаться - несколько лет они должны быть в зоне повышенного риска, пока не докажут обратное, не наработают положительный кредитный стаж, их вот как раз и оцифровывайте, чтобы исключить обман с их стороны и обеспечить гарантированный возврат занятых денежных средств в случае просрочек и прочего. Надо экономикой заниматься, а не ставкой играться. Обязательную продажу валютной выручки надо вернуть, еще одно направление, работа с экспортерами. Че мало что ли? Еще могу предложений подкинуть Повышение ставки не помогает в борьбе с инфляцией, а вред экономике наносится непоправимый! Пусть снижают ставку и займутся делом, доказывают свою полезность, адекватность и высокий профессионализм, которого пока к сожалению и близко не видно