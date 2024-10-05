Геоцентрическая модель Данте Алигьери с точки зрения релятивистской космологии

Что может быть общего между средневековой картиной мира, описанной Данте Алигьери в «Божественной комедии», и современной Стандартной космологической моделью? Казалось бы, геоцентрическая система Птолемея навсегда уступила место гелиоцентрической системе Коперника, и теперь каждый школьник знает, что Земля не находится в центре мироздания, а является одной из сотен миллиардов планет нашей галактики.