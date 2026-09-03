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«Рост продолжается»: Путин заявил о возможном превышении прогноза по экономике

«Рост продолжается»: Путин заявил о возможном превышении прогноза по экономике

Рост экономики России продолжается и может оказаться выше прогнозного показателя в 0,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

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