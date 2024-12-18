Создатели “Человека-Паука: Через вселенные” и “Человека-Паука: Паутина всел...

Создатели “Человека-Паука: Через вселенные” и “Человека-Паука: Паутина вселенных” станут режиссерами триквелаКомпания Sony Pictures официально объявила о том, что создатели мультфильмов “Человек-Паук: Через вселенные” и “Человек-Паук: Паутина вселенных”, Боб Персичетти и Джастин К.
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