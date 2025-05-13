Как россияне могут увеличить страховую пенсию: разъяснения и перспективы Ирина ВальковаВ условиях демографических вызовов, инфляционного давления и реформирования пенсионной системы тема увеличения страховой пенсии остается одной из самых насущных для миллионов россиян.