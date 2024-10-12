Тайский гороскоп на неделю 14 — 20 октября для всех знаков восточного зодиака

Быку стоит позволить себе удовольствия, Кролику — смотреть на трудности философски, Змее — не требовать слишком многого, Козе пойдет на пользу небольшая перезагрузка, а Петуха ждут неожиданные повороты в любви.
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