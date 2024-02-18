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Жителей Ленобласти ожидают морозы до -17 и туман

Жителей Ленобласти ожидают морозы до -17 и туман

19 февраля 2021 года начнется с холодного морозного утра для жителей Ленобласти. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области, понедельник будет держать в тонусе: сильный мороз до — 13 градусов ночью, повышенная вероятность гололедицы и тумана на дорогах региона.

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