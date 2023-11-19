В России 20 ноября празднуют Всемирный день ребёнка и явление одной из икон Богородицы ClickioПраздник, посвященный самым маленьким жителям планеты — Международный день защиты детей — более известен россиянам.
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