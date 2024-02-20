Дубай (WTA). 2-й круг. Саккари играет с Наварро, Павлюченкова встретится с Самсоновой, Кудерметова – с Кырстей, Калинская – с Букшей

Арина Соболенко встретится с Донной Векич. Сетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 18 – 24 февраля 2024 WTA 1000 Призовой фонд – $3 211 715 Открытые корты, хард Второй круг Анна Калинская (Россия) Кристина Букша (Испания) Дата проведения 20 февраля, 11.
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