10 чаёв, за которые платят как за автомобили

Эти сорта продаются на закрытых аукционах, хранятся в музеях и выпускаются мизерными партиями. К Международному дню чая — подборка самых редких и дорогих напитков со всего света: от величественного Da Hong Pao до нежнейших белых чаёв.
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