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Мбаппе: «Люди могли подумать, что я выступаю против жителей Сеуты, но это абсолютно не так»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, почему после победы над «Эльче» (3:2) в 6-м туре Ла лиги на стал участвовать в акции солидарности с жителями Сеуты, организованной клубом, и не до конца надел футболку со словами поддержки.

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