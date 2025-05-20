Прорыв в лечении болезни Паркинсона: ученые Пироговского университета обнаружили новую молекулу Юлия ЧелкановаБолезнь Паркинсона остается одной из самых сложных и загадочных неврологических патологий, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру.