Прорыв в лечении болезни Паркинсона: ученые Пироговского университета обнаружили новую молекулу Юлия ЧелкановаБолезнь Паркинсона остается одной из самых сложных и загадочных неврологических патологий, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру.
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