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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Авторы Soulframe показали, что в игре можно будет погладить гигантского волка и п...

Авторы Soulframe показали, что в игре можно будет погладить гигантского волка и п...

Авторы Soulframe показали, что в игре можно будет погладить гигантского волка и поделились информацией об альфа-тестеВ ходе недавнего Twitch-стрима Digital Extremes рассказали о будущем своего следующего грандиозного MMO-проекта Soulframe.

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