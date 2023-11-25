Авторы Soulframe показали, что в игре можно будет погладить гигантского волка и п...

Авторы Soulframe показали, что в игре можно будет погладить гигантского волка и поделились информацией об альфа-тестеВ ходе недавнего Twitch-стрима Digital Extremes рассказали о будущем своего следующего грандиозного MMO-проекта Soulframe.
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