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В Казахстане опровергли обвинения в опасности проводимых Россией военных испытаний

В Казахстане опровергли обвинения в опасности проводимых Россией военных испытаний

Министр обороны Казахстана Жазыкбаев прокомментировал жалобы жителей республики.Вице-министр обороны Казахстана Шайх-Хасан Жазыкбаев заявил, что военные испытания на полигоне "Сары-Шаган", которые проводят русские военнослужащие не могут нанести вред местным жителям.

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