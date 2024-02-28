В Казахстане опровергли обвинения в опасности проводимых Россией военных испытаний

Министр обороны Казахстана Жазыкбаев прокомментировал жалобы жителей республики.Вице-министр обороны Казахстана Шайх-Хасан Жазыкбаев заявил, что военные испытания на полигоне "Сары-Шаган", которые проводят русские военнослужащие не могут нанести вред местным жителям.
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