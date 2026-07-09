Квотербек «Джетс» Джино Смит получил штраф за превышение скорости

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Джино Смит получил штраф за превышение скорости. 6 июля около 11:00 утра Смит был остановлен полицией за движение со скоростью 70 миль в час (113 км/ч) на участке, где действует ограничение 45 миль в час (72 км/ч).
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