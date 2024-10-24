Беспорядки в челябинском Коркине из-за убийства таксистки: что известно

В городе Коркино Челябинской области убили 40-летнюю женщину, которая работала водителем такси. После этого местные жители устроили беспорядки и поджоги в цыганском квартале, где проживали подозреваемые в убийстве.
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