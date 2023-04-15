NaukaTeh

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Святогор Князев
    Это что? Уже американцы пишут нам историю? И переводят с английского на русский через Гугл-переводчик? Я хуэю.....Понимая, что Кита...
  • Сергей Ипатов
    Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудреца (с)Накануне до сонно...
  • Алексей Лопаткин
    Ты хоть сам читал,что за белиберду написал?У данного автомат...

В течение более чем 40 лет, с 1946 по 1989 год, между Советским Союзом и Соединенными Штатами шла холодная война

В течение более чем 40 лет, с 1946 по 1989 год, между Советским Союзом и Соединенными Штатами шла холодная война

﻿﻿Более 40 лет, с 1946 по 1989 год, между СССР и США шла холодная война. Все эти годы мир находился под угрозой ядерной катастрофы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх