Российские войска пресекли выдвижение резервов ВСУ

Российские войска пресекли усиление ВСУ передовых позиций, ротацию и выдвижение резервов. Подразделениями группировки "Центр" освобожден населённый пункт Ивановка в ДНР, группировка "Запад" ликвидировала 30 опорников и 27 единиц вооружений противника.
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