Вгудок

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Назло санкциям, без помощи РЖД. Россияне рвутся в Крым: по железной дороге, на машинах и перескакивая с самолётов на автобусы

Назло санкциям, без помощи РЖД. Россияне рвутся в Крым: по железной дороге, на машинах и перескакивая с самолётов на автобусы

Мы уже рассказывали о непростом положении, в котором оказался Крымский полуостров после закрытия южных аэропортов.

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