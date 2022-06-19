Назло санкциям, без помощи РЖД. Россияне рвутся в Крым: по железной дороге, на машинах и перескакивая с самолётов на автобусы

Мы уже рассказывали о непростом положении, в котором оказался Крымский полуостров после закрытия южных аэропортов.
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