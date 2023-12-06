AMD представила мобильные процессоры серии Ryzen 8040 с Zen 4, RDNA 3 и обновлённым нейр...

AMD представила мобильные процессоры серии Ryzen 8040 с Zen 4, RDNA 3 и обновлённым нейронным движком XDNAВ рамках мероприятия Advance AI компания AMD неожиданно представила новую серию мобильных процессоров Ryzen 8040 с кодовым именем Hawk Point.
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