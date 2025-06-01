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СК России признал терактом обрушения мостов в Брянской и Курской областях

СК России признал терактом обрушения мостов в Брянской и Курской областях

Обрушения мостов в Брянской и Курской областях в ночь на 1 июня являются террористическими актами. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

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