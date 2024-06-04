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Украинка покусала полицейского ради спасения сына от мобилизации

Украинка покусала полицейского ради спасения сына от мобилизации

Жительница Херсона, временно находящегося под контролем киевского режима, укусила за руку полицейского, чтобы ее 23-летний сын смог сбежать во время проверки документов на предмет мобилизации, – сообщает украинское издание Страна.

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