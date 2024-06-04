Украинка покусала полицейского ради спасения сына от мобилизации

Жительница Херсона, временно находящегося под контролем киевского режима, укусила за руку полицейского, чтобы ее 23-летний сын смог сбежать во время проверки документов на предмет мобилизации, – сообщает украинское издание Страна.
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