Если в полевых условиях удастся надёжно стабилизировать платформу во всех плоскостях и в достаточной степени сделать мобильной, появится реальный шанс создать эффективную автономную охранную систему.
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Если в полевых условиях удастся надёжно стабилизировать платформу во всех плоскостях и в достаточной степени сделать мобильной, появится реальный шанс создать эффективную автономную охранную систему.
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