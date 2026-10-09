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U.S. billionaire Friedkin explores sale of Premier League's Everton

The Friedkin Group, led by American billionaire Dan Friedkin, is exploring the sale of Everton, the Premier League soccer franchise announced Friday.

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