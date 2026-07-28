Операторы БПЛА ВС России уничтожили транспорт ВСУ в Краматорском районе

В Минобороны России заявили, что операторы подразделения войск беспилотных систем Южной группировки войск продолжают уничтожать автотранспорт ВСУ, нарушая снабжение украинских подразделений в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой.
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