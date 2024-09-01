Правильно ли молчать в ситуации, когда хотелось бы высказаться, и когда правило «молчание — золото» лучше не вспоминать? Стоит ли следовать совету «не высовываться», даже если хочется высказать свою точку зрения? Об этом «Доктору Питеру» рассказала психолог Алена Макарова.
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