Флоренс Пью, Тина Кунаки, Рената Литвинова, Ольга Карпуть, Эмили Ратаковски на гала-вечере Business of Fashion

В рамках Недели моды в Париже 30 сентября состоялся гала-вечер Business of Fashion. Мероприятие проходило в отеле-дворце Shangri-La Paris — бывшей резиденции принца Роланда Бонапарта в историческом центре французской столицы, рядом с Эйфелевой башней.
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