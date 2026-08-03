ГСЧС Украины получили $5 тыс. взятку за эко-миссию во Францию

Сотрудники украинской ГСЧС за взятку в $5 тыс. отправились во Францию для тушения пожаров. Многие из них не планируют возвращаться на Украину, сообщает российское агентство, ссылаясь на данные силовых структур.
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