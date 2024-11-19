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Политика как она есть

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В США испугались третьей мировой войны из-за Байдена

В США испугались третьей мировой войны из-за Байдена

Президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну. Об этом в соцсети X заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк, комментируя решение главы государства разрешить Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

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