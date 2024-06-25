Логинов: Людей отрезало от путей эвакуации во Фрязино из-за угрозы обрушения

Заместитель руководителя Главного Управления МЧС Российской Федерации Алексей Логинов проинформировал о том, из-за чего граждане не могли эвакуироваться из вспыхнувшей многоэтажки в населённом пункте Фрязино.
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