Патриарху Кириллу в годовщину его интронизации сослужил митрополит Тихон

Первого февраля Русская Православная Церковь отметила 16-летие интронизации Патриарха Кирилла. В этот важный день в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве состоялась божественная литургия, в которой участвовал митрополит Орловский и Болховский Тихон.
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