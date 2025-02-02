Патриарху Кириллу в годовщину его интронизации сослужил митрополит Тихон

Первого февраля Русская Православная Церковь отметила 16-летие интронизации Патриарха Кирилла. В этот важный день в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве состоялась божественная литургия, в которой участвовал митрополит Орловский и Болховский Тихон.