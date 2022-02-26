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Сергей Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину

Сергей Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину

Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва заинтересована в независимости украинского народа. По его словам, Россия выступает за то, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлением и использоваться как инструмент сдерживания Москвы.

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