Ванилла SU
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Ванилла SU

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  • Александр Ляшенко
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Прислушайтесь к интуиции и выберите строки, которые кажутся вам ближе, — за ними скрывается ответ на интересующий вопрос.

Прислушайтесь к интуиции и выберите строки, которые кажутся вам ближе, — за ними скрывается ответ на интересующий вопрос.

﻿﻿Владимир Высоцкий и Марина ВладиПесни Владимира Высоцкого стали одним из символов времени 1960-х годов: его тексты полны глубокого философского смысла, а его творческие образы, особая и мощная энергетика заставляют людей задуматься об истинном смысле жизни.

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