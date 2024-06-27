Владимир Высоцкий и Марина ВладиПесни Владимира Высоцкого стали одним из символов времени 1960-х годов: его тексты полны глубокого философского смысла, а его творческие образы, особая и мощная энергетика заставляют людей задуматься об истинном смысле жизни.
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