﻿﻿Владимир Высоцкий и Марина ВладиПесни Владимира Высоцкого стали одним из символов времени 1960-х годов: его тексты полны глубокого философского смысла, а его творческие образы, особая и мощная энергетика заставляют людей задуматься об истинном смысле жизни.