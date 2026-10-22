Французская Elistair создала систему электропитания для поставляемого ВСУ дрона Французская компания Elistair разработала специальную систему питания через кабель SAFE-T 2 для беспилотного летательного аппарата ANAFI UKR.
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