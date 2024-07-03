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Военное обозрение

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На Авдеевском направлении ударом снаряда «Краснополь» уничтожен очередной американский танк Abrams

На Авдеевском направлении ударом снаряда «Краснополь» уничтожен очередной американский танк Abrams

Снаряд на танк навел российский разведывательный дрон.

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