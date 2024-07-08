Уполномоченный Александр Бабанов принял участие в заседании Общественного совета по защите МСП при прокуратуре Липецкой области

На очередном заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Липецкой области рассмотрели вопрос о защите прав предпринимателей в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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